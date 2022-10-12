Meta Quest2 【128GB】 VRゴーグル

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【内容】・本体・取扱説明書・eliteストラップ付き・写真5外箱あり※写真にあるものがすべてになります。充電ケーブルは付属しておりません。購入は今年の1月です自宅保管であることをご理解の上でご購入をお願いいたします。送料を少しでも安くするために、コンパクトに梱包して発送する場合がございます。予めご了承ください。