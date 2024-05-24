ニンテンドースイッチ ネオンブルー/レッド　本体　NINTENDO SWITCH

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドバッテリー強化型2020年モデル(画像5参照)フォートナイト版本体ゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ【出品内容】ニンテンドースイッチ一式(箱とセーフティガイドとストラップ無し)※HDMI他社製動作確認済み‼️値引き交渉不可‼️【注意事項】・本体の液晶画面にキズ等があり、写真に写りづらい小キズ等もあります。(画像2と3参照)・本体の裏面の左側のスピーカーの部分の一部が凹んでいます。(画像4参照)音は問題なく聞こえます。・本体裏面のスタンドの部分がゆるくてカパカパします。(画像9参照)・ジョイコン左の裏側のZLの近くのネジ穴の部分にひび割れがあります。(画像10参照)動作確認済みですが、注意事項をご理解ご了承の上でご購入お願いします。【備考】タバコ吸ってません。ペット飼ってません。#ニンテンドースイッチ#NintendoSwitch