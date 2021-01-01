フェアレディZ 絶版本 I love z32 パーツガイド

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商品詳細
歴代のフェアレディZに関する本やz32について詳しく書かれた本、z32のパーツガイドのまとめ売りです。バラ売りは考えておりません。表紙や裏表紙にスレ、破れ、折れ、色あせ等がある冊子がございます。ページも全ては確認しきれておりませんが目立つダメージはなかったと思われます。古本に抵抗がある方はご遠慮下さい。fairlady300zxs30s130z31z32z33datsun
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