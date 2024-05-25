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enhypen ジェイク 儚い ラキドロ トレカ
商品番号 P43793667738
商品名

enhypen ジェイク 儚い ラキドロ トレカ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品内容を写真にてご確認ください。(2枚目のキーホルダーはおまけでおつけします。)トレカ2重スリーブ＋硬質ケース⚠️確認はしていますが海外製品のため、見落としている初期スレや初期傷がある場合があります。ご理解いただける方よろしくお願いします（;;）・ゆうゆうメルカリ便匿名配送予定(プチプチなし)・バラ売り不可・即購入大歓迎→コメントより即購入優先・質問大歓迎→納得の上ご購入ください
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