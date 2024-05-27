医学書院 耳鼻咽喉・頭頚部 手術アトラス 下巻

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医学書院耳鼻咽喉・頭頚部手術アトラス下巻比較的状態は良いと思いますが角に凹みとラインを引いた箇所が何か所かございます主要な耳科、鼻科、口腔・咽喉頭、頭頸部手術のスタンダードな術式を精緻で美麗なイラストを用いて解説する。手術の流れに沿い、手技上のポイントをわかりやすく説明。正確な臨床解剖に基づくイラストにより、手術を立体的に理解することができる。術前の注意点や手術のピットフォールなど、安全・確実に手術を完遂するための要点も記載。第一線の執筆陣による手術アトラスの定本、待望の改訂版。耳科、鼻科と関連領域を扱った上巻に続き、下巻では口腔・咽喉頭、頭頸部の手術を網羅。手術の流れに沿い、手技上のポイントをわかりやすく解説する。正確な臨床解剖に基づく多数のイラストにより手術を立体的に理解することができる。術前の注意点やピットフォールなど、安全・確実に手術を完遂するための要点も記載。