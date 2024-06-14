ASTRO SWITCH ON トレカ ムンビン

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※傷あり（2枚目）ご覧いただきありがとうございます！！必ずプロフィールの確認お願いいたします☺︎即購入可能ですが、アルバムの数には限りがあるので、アルバムはなくなり次第終了とさせていただきます！アルバムの有無に関しまして、気になる方は購入前にコメントください！（アルバムが終了するまでは、トレカのみでのお譲りはお受けいたしかねますので、ご了承いただけますと幸いです！）※ランダムの封入物は、写真もののみとなります。※トレカはアルバムの中に挟んで発送させていただきます。※アルバムとトレカは外への持ち出しは一切行っておりませんが、長期間保管しておりましたので、神経質な方はお控えください。（トレカは開封後すぐにバインダーにて保管しておりましたので、バインダーに入れていた際の跡が残っている可能性もございます。）やり取りさせていただいている間でも、他の方がご購入された場合、ご購入いただいた方を優先とさせていただきます。詳細はプロフィールをご確認の上、ご不明点がございましたら、お気軽にコメントください！トレカポストカード歌詞カードポラロイドSpringUpSummerVibesAutumnStoryWinterDreamDreamPart.01DreamPart.02RISEUPAllLightBLUEFLAMEGATEWAYALLYOURSSWITCHONDrivetotheStarryRoadIN-OUTREFUGEINCENSERestoreMJJINJINCHAEUN-WOOMOONBINROCKYYOONSAN-HA엠제이진진차은우문빈라키윤산하ジンジンチャウヌムンビンラキユンサナ