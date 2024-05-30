BTS バンタンPROOF SOWOOZOO Blu-ray CD まとめ売り

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BTSのBlu-ray、CDのまとめ売りです。やや汚れありとしていますが、下記記載のケース表面や備品の折れがあるためです。未再生の物、トレカが無いものなど内容バラバラです。◉PROOFBlu-ray⭐︎未再生⭐︎トレカ無し◉BTS2021MUSTERSOWOOZOOBlu-ray⭐︎未再生⭐︎トレカ SUGA◉MAPOFTHESOULONEBlu-ray数回再生済みケースの表面に汚れあります（6枚目）。画像確認してください。トレカ無し◉BECDメルカリにて購入。数回再生しました。◉BUTTFRCD数回再生しました。トレカ RMクリアトレカ Jinj-hope購入し届いた段階で曲がりありました（8枚目）ケースの表面に僅かに擦り傷あります。画像のものがすべてです。確認お願いします。自宅保管ですので気になる方はご遠慮下さい。#BTS#PROOF#proof#ソウジュ#SOWOOZOO#MAPOFTHESOULONE#BE#BUTTFR#Blu-ray#SUGA#ユンギ#RM#JIN#jhope人気グループ···BTSグッズ種類···その他