防弾少年団 【 Proof 】JPFC限定トレカ ジン BTS プルーフ

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商品詳細
BTS【Proof】スタンダードエディション日本FC限定特典 ホログラムフォトカードジンです。FCで購入した際の外付けの特典です。元々のスレ傷等ある場合があります。韓国製品にご理解をお願い致します。ダンボール補強し発送します。即購入歓迎値引き不可防弾少年団ラキドロイベントファンクラブ日本限定ホログラムハートフォトカードキラキラ トレカ ホロトレカ JPFCプルーフ ベスト standardeditionRMSUGAジンJ-HOPEジミンVジョングク
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