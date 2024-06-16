ブルーピリオド 1-14巻 全巻 セット まとめ 漫画

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商品詳細
「ブルーピリオド」1-14巻#山口つばさ#山口_つばさ#本#コミック／コミック全てレンタル落ちの本です。カバーと本自体に管理用のシールがついてます。水濡れ、酷い破れはないと思います。読む分には問題ないです。完品をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。水濡れ防止をして発送します。お取置き、バラ売り、値下げ不可★コメントなしでの即購入OKです。★同封希望やお急ぎの際は事前にコメント下さい。検索用アニメ化全巻セットまとめ漫画マンガコミック特典非売品
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