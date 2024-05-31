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ゼベワン ZB1 ソクマシュー まとめ売り
商品番号 G25505922713
商品名

ゼベワン ZB1 ソクマシュー まとめ売り
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZEROBASEONEデビューアルバム「youthintheshade」メテュセットデジパック→開封済フォトフレーム→youth×2レイヤーカード→shade×2ポストカード×2コースター×1YOUTHver×1SHADEver×1MAKESTARパンダトレカKtown4uミラーセルカデジパトレカ×2店舗特典おまけポストカード1つに傷があります。画像じゃ分かりにくいですが、ご確認お願い致します(画像3枚目)初期擦れ等ございますので、ご了承ください。画像の1番右下のものは店舗特典でついてきたトレカをおまけでお付けします。まとめて早く売り切りたいのでバラ売りは考えておりません。他のメンバーのものも出品しておりますのでぜひ、ご覧になってみてください。バラ売り不可、即購入可#ZEROBASEONE#ゼベワン#ZB1#マシュー#メテュ#デジパ
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