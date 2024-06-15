⚠️裁断済⚠️刀剣乱舞公式設定資料集セット

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【10月22日までの出品】⚠️こちらの商品は裁断済みの本です⚠️⚠️1枚1枚バラバラのため、本として読むことは困難です⚠️⚠️自炊、裁断等にご理解のない方は購入を御遠慮下さい⚠️-----------------------------■刀剣乱舞アニメ・映画・ゲーム資料集セットゲーム・刀剣乱舞絢爛図録(※)・刀剣乱舞絢爛図録二・刀剣乱舞絢爛図録三・刀剣乱舞絢爛図録四アニメ・刀剣乱舞花丸公式設定資料集上巻・刀剣乱舞花丸公式設定資料集下巻・続刀剣乱舞花丸公式設定資料集映画・特刀剣乱舞花丸雪ノ巻パンフレット・特刀剣乱舞花丸月ノ巻パンフレット・特刀剣乱舞花丸華ノ巻パンフレット上記10冊セットカットされているため、横に置いての模写等に最適です。ページ順は揃えております。--------------------⚠️※絢爛図録蜻蛉切、日本号(183~186P)スキャンミスによる折れ有り(画像4~7枚目参照)※裁断機の不具合により1部裁断が荒い部分有りデータ化等には問題ありません--------------------商品の状態について・こちらは背表紙を裁断後、スキャナーに通したものです。・スキャンする際、カバーの折り返しや遊び紙、広告ページ、帯は省いております。・裁断済みの為、状態が悪いに設定しております。・基本的に発行当時に購入→保管していたものです。・古いものはそれなりに読み込んでおり、表紙や小口に、ヤケや使用感があるものもございます。・折れやスレ多少あります。・素人裁断の為、多少のズレ等あります。・商品の性質上、返品は受け付けておりません。・状態が気になる場合は購入前にコメントお願いいたします。---------------------◻️発送OPP袋→4冊以上→ダンボール※場合により、ゆうゆうメルカリ便↔らくらくメルカリ便を予告なく変更する可能性がございます。⚠️メルカリ便値上げ後についてはプロフィールをご確認ください。■送料込のお値段となっております。単品での値引きは考えておりません。⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆❌商品画像の流用、説明文のコピペ禁止❌