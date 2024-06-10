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LE SSERAFIM ANTIFRAGILE アルバム 直筆入り
商品番号 K46124044525
商品名

LE SSERAFIM ANTIFRAGILE アルバム 直筆入り
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LESSERAFIMANTIFRAGILEアルバム直筆入り韓国のテレビ局で働いてる知り合いから頂いたものです。メンバーみんなからの直筆のサインが書いてます。レコード店や、取り引き先などで営業としてもらってるサイン入りの非売品でくなく、直接頼んでいただいたものですので、私の名前も書いてます。アルバムは未使用新品です。即日発送匿名発送丁寧梱包らくらく便その他、値下げ交渉や、ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。よろしくお願いします。
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