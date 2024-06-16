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ニンテンドー64 ピカチュウ
商品番号 N22479748376
商品名

ニンテンドー64 ピカチュウ
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,923 円
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商品詳細

ゲーム起動確認済み。テレビ出力も確認済み。コントローラーも接続確認は済。細かいボタン操作はみていません。
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