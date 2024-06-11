【懐かしいおもちゃ】エンジェルポケット

即購入OKです！９０年代に登場した女の子向けのおもちゃ「エンジェルポケット」シリーズの「幸せの誕生石コンパクト・秋」です。ペンダントタイプですが、紐がありません。古いおもちゃなので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。



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