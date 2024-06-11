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【懐かしいおもちゃ】エンジェルポケット
商品番号 I32811315116
商品名

【懐かしいおもちゃ】エンジェルポケット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！９０年代に登場した女の子向けのおもちゃ「エンジェルポケット」シリーズの「幸せの誕生石コンパクト・秋」です。ペンダントタイプですが、紐がありません。古いおもちゃなので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring209796.html
http://narcologia.ru/goods/flight992828.html
http://narcologia.ru/goods/response418042.html

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