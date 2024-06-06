総丈 約 148cm×35cm本紙 約 93cm×28cm全体的にヤケ、シワ、シミ等がございます。向かって右の軸先が外れます。共箱の蓋に傷みがあります。古いお品ですので前提として経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



美しい Ｋ９７７ K976 2点!大綱宗彦 『茶湯意』 紫野松雲 識箱 『茶掛』 肉筆 書



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