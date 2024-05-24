プレイステーション5

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商品詳細
数回しようして後は自宅保管です。喫煙はしていません。新品ではないのであくまで中古ですが美品です。神経質な方はお控え下さい。付属品すべて揃ってます。箱には少し傷あります。HDMIケーブルあればすぐに遊べます。15日から17日は出張の為発送できません。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
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