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2PM HOUSE PARTY in Seoul
商品番号 K14683332815
商品名

2PM HOUSE PARTY in Seoul
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 12,755 円
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商品詳細

HOUSEPARTYinSeoul2PM購入後、1度見てからそのまま保管していました。フォトブックと2DVDになります。購入時、ペーパースタンドがあったのですが、それはつきません。購入してすぐ1度見て以来DVDは再生していませんので、数年は再生未確認です。自宅で保管していたものであることをご了承いただける方は購入検討お願いいたします。2PM2pmジュンケイニックンテギョンウヨンジュノチャンソン
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