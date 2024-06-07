2PM HOUSE PARTY in Seoul

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商品詳細
HOUSEPARTYinSeoul2PM購入後、1度見てからそのまま保管していました。フォトブックと2DVDになります。購入時、ペーパースタンドがあったのですが、それはつきません。購入してすぐ1度見て以来DVDは再生していませんので、数年は再生未確認です。自宅で保管していたものであることをご了承いただける方は購入検討お願いいたします。2PM2pmジュンケイニックンテギョンウヨンジュノチャンソン
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