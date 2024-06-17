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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ブルーロック1~23巻➕エピソード凪1~3巻2回ほど読みました。（帯なし）傷や汚れはありません。即購入可能です。ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 質問等お気軽にコメントください。こちらの商品は中古品ということをご理解の上、ご購入お願いします。
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