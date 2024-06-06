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ミリタリー戦史　歴史群像　7冊セット
商品番号 E76634763920
商品名

ミリタリー戦史　歴史群像　7冊セット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

2006年　No75マリアナ航空決戦(帝国海軍艦艇ガイド付き)2008年　No88幻の連合艦隊Z作戦2008年　No89アメリカ第8航空軍2009年　No96ペリリュー島攻防戦(イギリス空軍戦闘機ガイド付き)2011年　No107本能寺への道　角折れがあります。2011年　No108衝撃のノモンハン2012年　No112ソ連赤軍の誕生長期保管品経年劣化書庫内の断捨離中処分品同梱でのお値下げは可能です。お探しの方よろしくお願い致します。
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