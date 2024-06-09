DVD 山口剛玄 空手道伝説　-ザ・キャットと呼ばれた男

盤面は綺麗です。#格闘技・武道ＤＶＤの出品一覧はこちら収録時間：102分剛柔流空手道を世界に知らしめた拳聖・山口剛玄遺された貴重なフィルムとともにその生涯を追う全日本空手道剛柔会創立60周年を記念し、全日本空手道剛柔会、全米空手道剛柔会、国際空手道剛柔会、そして山口宗家の全面協力により完成したドキュメンタリー「山口剛玄 空手道伝説」。山口宗家に遺されていた多数の古フィルムを初のビデオ化。長男・剛正、三男・剛史、末娘・和歌子が語る父の姿。自由組手や型演武、苦行の様子などの貴重映像と近親者の証言によって、空手道一筋に生きた山口剛玄の生涯が甦る。収録内容山口剛玄ドキュメント Documentary山口剛玄秘蔵映像 TresuredFilms三戦・転掌／滝行／鎖分銅術／千束道場／西町道場／湯島道場／ヨガ・神道修行／自由組手／宮城長順先生25周年祭顕彰大会奉納演武／八木明徳先生との交流／生前最後の映像インタビュー Interviews山口剛正（全米空手道剛柔会）／山口剛史（全日本空手道剛柔会）／山口和歌子特別演武 Embu型「シソーチン」（演武：山口剛史）模範組手（山口剛史×山口剛平）ナレーション：徳光和夫（全日本空手道剛柔会名誉会員）山口剛玄（GOGENYAMAGUCHI）1909年1月20日、鹿児島県出身。幼少より示現流剣術、空手道、柔道を学ぶ。1929年、立命館大学に入学し空手道研究会を設立。自由組手を考案し、空手の稽古体系に衝撃を与える。1931年より宮城長順師に師事。1937年、長順師より「剛玄」の道号を与えられ、本土における剛柔流の普及を委ねられる。1939年満州に渡り、1947年11月帰国。1949年、浅草日本堤に道場を開く。1950年5月、全日本空手道剛柔会を設立。剛柔流空手道の普及に生涯を捧げ、日本ばかりでなく、世界各地を歴訪し、”ザ・キャット”の異名とともに、その名声は世界中に轟いた。1989年5月20日、急性心不全のため逝去。享年81歳。



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