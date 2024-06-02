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Macintosh Plus ゲームソフト 2枚組
商品番号 J42201814868
商品名

Macintosh Plus ゲームソフト 2枚組
ブランド名 アップル
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

初期Mac用ゲームソフトDarkCastleダークキャッスル1986年にマッキントッシュ用に開発されたゲーム出品にあたり、動作確認はしておりませんので、ご了承ください。古い製品ですので、コレクターズアイテムとしてご検討ください(^^)素人による長期間の自宅保管です。経年劣化等にご理解いただける方でお願いいたします。
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