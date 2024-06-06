藤本ひとみ　66冊セット＋２冊

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商品詳細
藤本ひとみ66冊＋２冊セット売りになります。25年以上前の古本になるので経年劣化(染みシワ)があります。恋人たちのパシォンとローエングリンの誘惑の背表紙に切り傷があります。写真にてご確認ください。完品をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。#集英社文庫#コバルト文庫
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