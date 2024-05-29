未開封 チョコレート・ファイター [DVD]

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。こちらは、チョコレート・ファイター[DVD]未使用、未開封ですが、外パッケージには一部破れなどのダメージがあります。2008年/カラー/本編約92分+特典映像/ビスタサイズ/音声1オリジナル5.1chドルビーデジタルサラウンド2日本語吹替2.0chドルビーデジタルステレオ/字幕)1日本語2日本語吹替用吹替よろしくお願いいたします。#dvd#アジア映画#アクション#チョコレートファイター#未使用#未開封
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