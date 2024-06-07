青蔦 蓋置 福森阿也 作 共箱 新品 未使用 です。

青蔦蓋置福森阿也作共箱新品未使用です。サイズ：直径56ｍｍ 高さ55ｍｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 戌 窯元 茶道具 蓋置 福森阿也 阿也 青蔦 青蔦蓋置#福森阿也#福森_阿也#阿也#青蔦#青蔦蓋置#蓋置#茶碗#茶道具#茶器#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ホワイト種類...茶道具



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