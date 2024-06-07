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青蔦 蓋置 福森阿也 作 共箱 新品 未使用 です。
商品番号 C39704874458
商品名

青蔦 蓋置 福森阿也 作 共箱 新品 未使用 です。
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青蔦蓋置福森阿也作共箱新品未使用です。サイズ：直径56ｍｍ　高さ55ｍｍ.自宅保管の新古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　緑茶　　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　戌　窯元　茶道具　蓋置　福森阿也　阿也　青蔦　青蔦蓋置#福森阿也#福森_阿也#阿也#青蔦#青蔦蓋置#蓋置#茶碗#茶道具#茶器#抹茶#抹茶茶碗#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ホワイト種類...茶道具
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