連続テレビ小説「ひらり」脚本集4冊セット

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現在NHKで再放送中の連続テレビ小説「ひらり」脚本1～4巻(著者:内館牧子)の4冊セットです。自宅にて長期保管の商品となります。かなり古い商品ですので一部にスレ、折れ、ヨレ、汚れ、ヤケ、傷み等がございます。目立つものとして画像にあるように1巻の表紙とカバーに折れ、3巻の表紙に日焼けによる一部色落ちがございます。また、ページが全体的に茶色くなっております。古書特有の匂いもいたします。あらかじめご了承ください。#内館牧子#本#日本文学／小説・物語#NHK#朝ドラ#連続テレビ小説#石田ひかり#脚本#シナリオ#ひらり