安心の整備済み！◆任天堂3DS 本体◆グロスピンク◆26

■■安心の整備済！点検、クリーニングに加えて壊れやすい箇所を新品パーツに交換済です。『スティックのゴム剥がれ』『キズだらけのタッチパネル』『不安定な充電』などの不具合なく長くお使い頂けます。パーツ代金込のお買い得価格です！数量限定なのでお早めに！■■商品詳細■ニンテンドーNintendo3DS本体FWバージョン:(お問い合わせください)【色】グロスピンク【状態】中古完動品(分解済) ※メーカー保証なし【本体サイズ】13.5cm×7.5cm×2cm【画面サイズ】上画面/8cm×5cm下画面/6.5cm×4.8cm【付属品】タッチペン(新品)充電ケーブル(新品)(USBType-A)SDカード(2G)※充電ケーブルはスマホ用充電器などのUSBポートに接続してお使いください。【交換済パーツ】・アナログスティックカバー【他整備内容】・全機能点検済み・クリーニング済・本体初期化済【備考】初代モデルです。New3DS専用タイトルはこの本体では遊べません※New3DS専用タイトル（パッケージ版のみ）・ファイアーエムブレム無双(任天堂)・ゼノブレイド(任天堂)■■発送について【発送方法】クリックポスト(日本郵便)(ポスト投函、追跡番号あり）※追跡番号はご希望の方にのみ お知らせ致します。【発送日】お支払い後、1~2日後に発送（土日祝の発送も対応）【梱包】ダンボール箱+緩衝材■■保証について万が一商品に不備がございましたら返金にて対応致しますので受取評価前にご連絡ください。■■その他※ご購入時にコメントは不要です。※気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。



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