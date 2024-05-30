イ・ミンホのシンイ-信義- スペシャル・メイキング vol.1〈2枚組 ...

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商品詳細
「イ・ミンホのシンイ-信義-スペシャル・メイキングvol.1〈2枚組〉」イ・ミンホ/キム・ヒソン定価:￥5700#イ・ミンホ#キム・ヒソン#CD・DVDあくまで中古品として判断していただきたいと思います。そのため、キズ、汚れ等は多少ありますが問題無いレベルだと思います。ディスクにつきましては簡易検査を行なっています。ですが、お使いのプレイヤーによっては読み込みにくい場合がありますのでご了承下さい。また購入時の特典、付属の特典、チラシ等につきましては無い場合がございますのご了承下さい。上記についてご理解の上ご購入宜しくお願い致します。即購入OKです。何か質問がありましたらコメント下さい。
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