ゲームボーイ ポケットモンスター 赤

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商品詳細
ゲームボーイ ポケットモンスター 赤動作確認しておりませんがカセットもケースに入っておりまして比較的綺麗な方かなと思いますが昔のものですのでご理解ある方のみご購入よろしくお願い致します！画像のものがすべてです。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral321732.html
http://narcologia.ru/goods/rouge623710.html
http://narcologia.ru/goods/cotton269761.html
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