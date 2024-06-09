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ゲームボーイ ポケットモンスター 赤
商品番号 X84512542838
商品名

ゲームボーイ ポケットモンスター 赤
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

ゲームボーイ　ポケットモンスター　赤動作確認しておりませんがカセットもケースに入っておりまして比較的綺麗な方かなと思いますが昔のものですのでご理解ある方のみご購入よろしくお願い致します！画像のものがすべてです。
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