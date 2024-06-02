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GRANDIA グランディア 全3巻セット 全初版第1刷 角川スニーカー文庫
商品番号 C37277783141
商品名

GRANDIA グランディア 全3巻セット 全初版第1刷 角川スニーカー文庫
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,124 円
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商品詳細

角川スニーカー文庫GRANDIA（グランディア)〈1〉新大陸エレンシア〈2〉世界の果てを越えて〈3〉アレントの向こう側細江ひろみ2巻、3巻は角川スニーカー文庫しおりが付いています。■表紙カバーはアルコール簡易クリーニング済みです。■カバーには通常使用による擦れ・傷・縁の折れ、裁断面にはキズ・汚れ・ヤケなど使用感はありますが、中の状態は良好です。その他状態については写真をご確認ください。■防水梱包の上、クリックポストにて発送致します。■希望価格通知はオフとさせていただいています。#セガサターン#SEGA#GRANDIA#グランディア#ノベライズ#角川スニーカー文庫#堀江ひろみ
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