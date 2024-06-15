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さいとうなおき 技の書 サイン本　新品未開封
商品番号 A38972577610
商品名

さいとうなおき 技の書 サイン本　新品未開封
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

さいとうなおき技の書サイン本新品未開封購入後24h以内発送可能さいとうなおきのイラストテクニックを網羅した待望の技法書！イラストレーター・お絵描き指南者として絶大な人気を誇る、さいとうなおき。これまで発信してきたイラスト制作の解説動画を元に、顔をかわいく描くコツ、失敗しない髪の毛の描き方、魅力的なポーズが描ける構図法、キャラ絵を制する色の塗り方、オリジナルキャラクターの作り方など、キャラクターイラストを完成させるまでに役立つ技術を１冊にまとめました。初著書『うまく描くの禁止』（小社刊）は、創作活動に必要な考え方を紹介した「知の書」でしたが、本書では技に特化した「技の書」として、さいとうなおき直伝の描画テクニックを余すところなく解説します！Chapter1　キャラ描画のポイントChapter2　キャラが輝く！構図法Chapter3　線画をマスターする！Chapter4　キャラ絵を制す！色の塗り方Chapter5　見栄えが良くなる背景の描き方Chapter6　オリジナルキャラの作り方リーリエエクバリーリエエクストラバトルロイヤルマスクがんばリーリエGXバトルブーストサナTHEBESTOFXYルチア裂空のカリスマかんこうきゃくタッグオールスターズイーブイヒーローズブラッキー
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