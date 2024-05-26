バレンタイン ルノルマンカード 占い デッキ オラクルカード タロットカード

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商品詳細
新品未使用☆まとめ買いの場合は1個に付き100円割引きさせて頂きます。(例:2個購入で100円引き、3個購入で200円引き)素敵な商品を揃えています。#IMM1110大人気のバレンタインシリーズのルノルマンカード！バレンタインシリーズはタロットカードも出品中☆20世紀初頭のヴィンテージレトロなイラストが華やか時期を問わず日常に高頻度使用可能恋のキューピット天使が導く恋愛リーディング愛と勇気のインスピレーションをもたらします。人気YouTuberさん使用商品☆☆内容☆上品なカラーのベルベットバッグ付枚数：36枚カードサイズ：約12.2×6.2cm高品質な350gのカードストックに印刷されています。・こちらは海外輸入の商品となります。・日本製のような品質を求める方はご遠慮ください。・ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。
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