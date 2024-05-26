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赤穂城断絶／将軍家光の乱心 激突／ボディガード牙／狼やくざ／魔界転生　他
商品番号 W81528720706
商品名

赤穂城断絶／将軍家光の乱心 激突／ボディガード牙／狼やくざ／魔界転生　他
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,115 円
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商品詳細

未開封輸入盤Blu-ray出演　千葉真一　　　左とん平　　　佐藤允　　　室田日出男　　　渡辺やよい　　　渡瀬恒彦　　　成田三樹夫　　　池玲子　　　藤竜也　　　渥美マリ　　　大山倍達　　　郷えい治　　　志穂美悦子　　　緒形拳　　　松方弘樹　　　織田裕二　　　京本政樹　　　長門裕之　　　丹波哲郎　　　沢田研二　　　真田広之　　　若山富三郎　　　萬屋錦之介　　　森田健作　　　西郷輝彦　　　江波杏子　　　岡田茉莉子　　　三船敏郎　　　金子信雄　　　芦田伸介【映像特典】●千葉真一インタビュー●予告編集「狼やくざ殺しは俺がやる」「狼やくざ葬いは俺が出す」「ボディガード牙」「ボディガード牙必殺三角飛び」「将軍家光の乱心激突」「魔界転生」「赤穂城断絶」収録、４枚組み。原語日本語音声収録、字幕ON/OFF設定可。リージョンＡ、国コードロックなし、ほとんどの国内向け機器で再生可能です。未開封品です。エアキャップなどで包み中身が見えないように梱包し、発送致します。【国コードロックについて】北米盤Blu-rayの一部、主に日本製アニメ作品を収録した製品に於いて、国コードが米国に設定されたものがあります。該当品については、国コードが日本に設定された国内向け機器では再生、視聴が不可となります。ほぼ、アニメ作品に限った制限となり、アニメ作品以外では前述の問題は滅多に起こりません。以下、主な再生機器ごとの国コードロック対処法となります。※一般的なブルーレイプレーヤー／レコーダー国コードの設定方法、または変更可能か否かについて機種ごとに違います。取扱説明書をご確認ください。※PC（Windows／Mac)PowerDVDなど、国コードの変更が可能な再生ソフトを使用してください。※XboxSeriesX／One地域、言語の設定変更と伴に国コードも同地域のものに変更されます。北米盤Blu-ray視聴の際は地域を「米国」、言語を「English」に設定してください。※PS3／PS4／PS5デフォルトで国コードがアメリカに設定されている為、設定変更の必要なくご視聴いただけます。
http://narcologia.ru/goods/peroration912215.html
http://narcologia.ru/goods/Addict666118.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate353977.html
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