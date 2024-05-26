赤穂城断絶／将軍家光の乱心 激突／ボディガード牙／狼やくざ／魔界転生　他

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未開封輸入盤Blu-ray出演 千葉真一 左とん平 佐藤允 室田日出男 渡辺やよい 渡瀬恒彦 成田三樹夫 池玲子 藤竜也 渥美マリ 大山倍達 郷えい治 志穂美悦子 緒形拳 松方弘樹 織田裕二 京本政樹 長門裕之 丹波哲郎 沢田研二 真田広之 若山富三郎 萬屋錦之介 森田健作 西郷輝彦 江波杏子 岡田茉莉子 三船敏郎 金子信雄 芦田伸介【映像特典】●千葉真一インタビュー●予告編集「狼やくざ殺しは俺がやる」「狼やくざ葬いは俺が出す」「ボディガード牙」「ボディガード牙必殺三角飛び」「将軍家光の乱心激突」「魔界転生」「赤穂城断絶」収録、４枚組み。原語日本語音声収録、字幕ON/OFF設定可。リージョンＡ、国コードロックなし、ほとんどの国内向け機器で再生可能です。未開封品です。エアキャップなどで包み中身が見えないように梱包し、発送致します。【国コードロックについて】北米盤Blu-rayの一部、主に日本製アニメ作品を収録した製品に於いて、国コードが米国に設定されたものがあります。該当品については、国コードが日本に設定された国内向け機器では再生、視聴が不可となります。ほぼ、アニメ作品に限った制限となり、アニメ作品以外では前述の問題は滅多に起こりません。以下、主な再生機器ごとの国コードロック対処法となります。※一般的なブルーレイプレーヤー／レコーダー国コードの設定方法、または変更可能か否かについて機種ごとに違います。取扱説明書をご確認ください。※PC（Windows／Mac)PowerDVDなど、国コードの変更が可能な再生ソフトを使用してください。※XboxSeriesX／One地域、言語の設定変更と伴に国コードも同地域のものに変更されます。北米盤Blu-ray視聴の際は地域を「米国」、言語を「English」に設定してください。※PS3／PS4／PS5デフォルトで国コードがアメリカに設定されている為、設定変更の必要なくご視聴いただけます。