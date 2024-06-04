SKZOO ペンミ Outfit リノ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。Leebitリービットオリジナルサイズ服です新品・未開封公式正規品skzoostore購入SKZ'SchocolateFactorystraykidsスキズ︎︎︎⚠️ご注意、必ず下記読んでください。ぬいぐるみは公式ではありません。あくまでも【おまけ】となりますのでご理解いただけますようお願いいたします。ご自身でお使いいただける方のみお譲りします。即購入可⭕️・バラ売り可お洋服のみ:300円値引きいたしますぬいぐるみ:777円・海外製品、長期輸送のため初期スレや傷、製造過程での汚れなどがみられる場合いがあります。・細かなことが気になる方のご購入はお控えください。・質問などございましたらお気軽にコメントからお願いいたします。コメント中でも先に購入された方が優先となります。#StrayKids#ストレイキッズ#スキズ#skzoo#LoveSTAY
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