M3947●江戸明治和本等＞いろは帖（蓮池堂文盟）稀書往来物

●江戸明治和本●いろは帖（蓮池堂文盟）【判型】折本1帖。縦259粍。【作者】蓮池堂文盟書。【年代等】江戸後期（文化頃）刊。［江戸］西村屋与八板。【備考】分類「往来物」。『いろは帖』は、「いろは」などを認めた折手本。楷書・行書の「いろは」とイロハ音の漢字など、仮名・数字・漢字を縦横に学べるように工夫する。各頁に1行（1行4-6字大）ずつ大字（無訓）で、楷書の「平仮名いろは」、行書の「数字」に続けて「以・路・半・尓・暮・辺・東…」で始まる行書の「万葉イロハ」と、「伊・廬・波・仁・保・遍・止…」で始まる行書の「万葉イロハ」、さらに散らし書きにした行書の「平仮名いろは」までを収録する。★原装・題簽付・美本。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3346○江戸明治和本等＞〈新版大字〉諸国名物往来（安永7年）稀書往来 ...



M2932○江戸明治和本○〈新板〉大坂進・返状 元禄頃 稀書往来物 ...



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M2854○江戸明治和本○本朝千字文〈傍注〉（安永板）稀書往来物 ...



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