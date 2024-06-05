【スーパーファミコン】レナス2 封印の使徒 ハガキ付き SFC

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初期動作確認済。 経年による劣化は多少なりともありますが、ダメージはかなり薄い方かと思います。現状をよく写真でご確認の上検討していただければと思います。細かい部分では伝わりきらない箇所もあると思いますが写真にできる限り映るようにしております。梱包は箱の角が傷つかないように工夫して防水対策の上発送させていただきたいと思っておりますが、発送後のダメージによる返品はいかなる場合でもお受けしかねますことを御了承下さい。また、すり替え防止等のため返品は受け付けておりません、購入前の確認の徹底をお願いします。#スーパーファミコン#SFC#レトロゲーム#スーファミ