SONY プレイステーション5 ディスクドライブ搭載　PS5本体

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商品詳細
使わなくなったので出品いたします。【特徴】・PS5本体CFI-1000A01・ディスクドライブ搭載・動作確認済み・目立った傷、汚れなし・初期化済み【付属品】・PS5本体・電源ケーブル・コントローラー用USBケーブル・縦置き用土台・クイックスタートガイド、セーフティガイド・使わなくなったソフトを購入の際、コメント頂ければつけさせて頂きます。【コントローラーに関して】コントローラーはeXtremeRateの商品にて背面ボタンを取り付けております。なお操作は全く問題ありません。コントローラーが必要でない方は購入の際コメントをお願い致します。【注意点】・中古品のため、ご理解の上ご購入ください。・購入後の返品はお断りしております。
http://narcologia.ru/goods/traverse35226.html
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