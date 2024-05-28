ロックマン6 ファミコンソフト 美品☆

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商品詳細
ファミコンソフトロックマン6史上最大の戦い‼︎※箱ありハガキ等、欠品なしファミコンにて動作確認済み☆全ての機種で動作を保証するものではありませんのでご了承ください。箱にはやや傷などありますが、色褪せはなく、保存状態は良好です。画像でご確認下さい。古い物ですので、ご理解いただける方のみご検討をよろしくお願い致します。#ゲーム#アクション#ファミコン#Other
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