SEVENTEEN あいのちから　クリスマス　スペシャルBox

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中身の確認の為、開封してます。確認後は、暗所にて保管してました。CD未再生。CD（13人セット）クリスマスカード（13人セット）特典ステッカー（確認の為、開封致しました。）CDの中トレカ（こちらトレカはランダムの為、写真での確認をお願いします。）上記のセットになります。素人保存の為、ご理解いただける方のみのご購入をお願いします。即購入可能です。