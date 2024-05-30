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SEVENTEEN あいのちから　クリスマス　スペシャルBox
商品番号 O39028051414
商品名

SEVENTEEN あいのちから　クリスマス　スペシャルBox
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中身の確認の為、開封してます。確認後は、暗所にて保管してました。CD未再生。CD（13人セット）クリスマスカード（13人セット）特典ステッカー（確認の為、開封致しました。）CDの中トレカ（こちらトレカはランダムの為、写真での確認をお願いします。）上記のセットになります。素人保存の為、ご理解いただける方のみのご購入をお願いします。即購入可能です。
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