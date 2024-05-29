マイケルジャクソン ONE シルクドソレイユ トートバック ...

グッズ種類···エコバッグ/トートバッグ2013年ラスベガスで、シルクドソレイユによって上演されていた、マイケルジャクソン ONEの公式グッズのトートバックです。サイズ 口の部分の黒い所横29.2cm縦32.5cm口の部分の赤い所 横7.7cm底のマチの部分10.5cm肩掛け部分 幅3.8cm長さ60cm持ち手部分 最大幅3.3cm長さ30.7cmマチがあるので一般的なA4サイズの用紙が入るクリアファイルが余裕を持って入ります。持ち手は2つと肩掛けで持つ事が出来ます。内側に内ポケットがあり、開閉は内側に磁石による留め金がついています。約10年前にラスベガスまで行き購入して来ました。勿体なくてもっぱら鑑賞用として楽しみました。金額はラスベガスに行かないと購入出来ないので、一部渡航費、宿泊費なども含めて算出しております。ご理解頂ける方のみお願いします。



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