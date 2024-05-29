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萩焼　12代　田原陶兵衛　茶碗　茶道具
商品番号 S97695968413
商品名

萩焼　12代　田原陶兵衛　茶碗　茶道具
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 15,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧のような陶兵衛さんのお茶碗です。使用感なく綺麗な状態です。共箱、共布、栞付きです。よろしくお願いいたします。直径　13.5cm高さ　8cm
http://narcologia.ru/goods/waveform299217.html
http://narcologia.ru/goods/injure527267.html
http://narcologia.ru/goods/procurement715633.html
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