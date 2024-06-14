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商品詳細
「建築物の構造関係技術基準解説書2015年版」国土交通省国土技術政策総合研究所/日本建築防災協会/国土交通省住宅局建築指導課定価:￥8000#国土交通省国土技術政策総合研究所#日本建築防災協会#国土交通省住宅局建築指導課#本#土木・建築／建築会社名や個人名のハンコが押してある場合があります。書込みや付箋が付いている場合があります。
http://narcologia.ru/goods/symmetric299845.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic162137.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual387046.html
建築物の構造関係技術基準解説書 2015年版 K07
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