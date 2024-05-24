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テテ　テヒョン　BTS メンバーTシャツ
商品番号 O35713850403
商品名

テテ　テヒョン　BTS メンバーTシャツ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,783 円
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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖BTS【公式】TEAMBTSTシャツ　XLサイズ新品未使用テテ　テヒョン　VJPFCにて購入ユニセックスのXLですメンバー確認のため開封しました。また、出品の際に出して撮影しております。即購入可目立った汚れなどは見当たりません。スマホの写真機能や照明などにより商品の色あいと異なる可能性がございますのでご了承ください。自宅保存の為、神経質な方完璧を求める方ご遠慮下さい。BTS防弾少年団防彈少年團キムナムジュンキムソクジンミンユンギチョンホソクパクジミンキムテヒョンDVDRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOK
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