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SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
商品番号 R34167751119
商品名

SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

SEVENTEENOFFICIALLIGHTSTICKVER.1とVER.2です。どちらとも2回程使用しました。点灯確認済みです。外箱に多少傷があります。本体は綺麗な状態です。素人保管の為、気になる方はご遠慮ください。5000円で単品での販売もしますのでその際はコメントください！即購入⭕️#SEVENTEEN#セブンティーン#セブチ#CARAT棒#カラット棒
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