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商品詳細
SEVENTEENOFFICIALLIGHTSTICKVER.1とVER.2です。どちらとも2回程使用しました。点灯確認済みです。外箱に多少傷があります。本体は綺麗な状態です。素人保管の為、気になる方はご遠慮ください。5000円で単品での販売もしますのでその際はコメントください！即購入⭕️#SEVENTEEN#セブンティーン#セブチ#CARAT棒#カラット棒
http://narcologia.ru/goods/contemplate390077.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual73346.html
http://narcologia.ru/goods/septet913619.html
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
http://narcologia.ru/goods/contemplate390077.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual73346.html
http://narcologia.ru/goods/septet913619.html
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2
SEVENTEEN ペンライト CARAT棒 ver.1 ver.2