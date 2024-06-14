ポケモンカード グレイシアVSTAR SAR PSA10

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2022PokemonJapaneseSWSHFA/GlaceonVstarVSTARUNIVERSEGemMint10PSAに鑑定へ提出し、GemMint10の評価をいただきました。【注意事項】-状態は写真にてご確認お願い致します。-価格は相場により変動致します。予めご了承お願い致します。-PSAの基準以上の品質を求められる方や、過度にケースの傷等を気にされる方は、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。PSA10/9であっても白かけや傷、横線などある場合もございます。PSA10PSA9