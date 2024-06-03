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商品詳細
この度は商品へのアクセスありがとうございます。こちら、【サカナクション ペーパーウェイト 重し 文鎮 レア 希少】になります。状態は【新品未使用】です。自宅に保管していたもので【元々付いている傷】がある場合があります。そちら、ご了承頂ける方だけ、ご購入ください。送料込みの、簡易包装での発送となります。お取り置きは1週間以内であればお受けします。何かご質問やお値下げ交渉など、お気軽にコメントよろしくお願い致します。
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