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【品】軍事郵便 ビルマ派遣軍 日本語学校教員の便り 畑幸助 新樹社
商品番号 S27381716310
商品名

【品】軍事郵便 ビルマ派遣軍 日本語学校教員の便り 畑幸助 新樹社
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。【中古品】軍事郵便ビルマ派遣軍日本語学校教員の便り畑幸助新樹社サイズ・・・W16×H21.8×D1.5cm(おおよそのサイズです。誤差はご了承ください。)中古品のため、キズや汚れ、シミ等ございます。美品・新品同様品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。【中古品】であることをご理解の上、ご検討の程よろしくお願い致します。#古本#古書#戦争#記録#写真#手紙#はがき#家族#平和
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