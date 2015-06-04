

第三帝国と音楽家たち : 歪められた音楽 第三帝国と音楽家たち : 歪められた音楽



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「第三帝国と音楽家たち:歪められた音楽」KaterMichaelH/明石政紀第三帝国時代を生きたドイツクラシック音楽家たちの妥協や同調や反抗や迫害など、新たに掘り起こされた事実が凝縮されている。商品状態：軽い色ヤケ、クスミ等経年感ありますが、書き込み・汚れ・折れ等、目立った欠点有りません。パラフィン状のカーバー付けてます。#KaterMichaelH#Kater_Michael_H#明石政紀#明石_政紀#本#芸術／音楽・舞踊