東京BABYLON 全巻完結1~7巻 CLAMP

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商品詳細
CLAMPPREMIUMCOLLECTION東京BABYLON全巻完結1~7巻セット全巻初版、帯付き。帯の応募券全て付いてます。かなりキレイだと思います。焼け等少なく、状態良いと思います。その他見落とし等あるかもしれません。自宅保管のため若干の擦れ、色あせあるかもしれません、気になる方はご遠慮ください。2つに分けてネコポス発送でよろしければ300円引きになります。その場合は、コメント下さい。専用ページ作らせて頂きます。#CLAMP#本#コミック／コミック#Clamp#本#コミック／コミック
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis718744.html
http://narcologia.ru/goods/composite627154.html
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