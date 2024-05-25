伊藤塾　初学者向け　ファーストトラックシリーズ全巻

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【内容】法学初学者向けの内容で、各科目の大まかな中身をまず理解したい方におすすめです。予備知識は特に不要ですので、教養としてもお読み頂けます。一方、本格的な司法試験勉強向けとしては不十分なため、法律を学ぶ第一歩としての入門教材という内容です。基本書や他の市販テキストで挫折された場合には一読する価値があるでしょう。【状態】中身は全体的にきれいな状態ですが一部書き込み・折り目・帯の破れがある点、また中古品である点ご留意下さい裁断はされておらず、製本状態です定価だと15,000円程するので約半額にてお求め頂けます憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政法伊藤真/伊藤塾#伊藤真#伊藤_真#伊藤塾#本#社会／法律#初学者 #司法試験 #予備試験 #教養