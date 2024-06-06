洋書 MOVIE PRODUCTION\u0026BUDGET FORMS

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商品詳細
約30年前のアメリカ映画業界のバジェットフォーム（各セクションの予算ひな形）とBOSSFILMSTUDIOSのスペシャルエフェクト\u0026スタントガイド（名鑑のようなモノ？）です。2冊セットにしました。全文英字の洋書扱いにしております。書籍というより当時の映画界の貴重な業界資料、実務資料といった感じです。映像制作におけるさまざまなバジェットフォームとボスフィルムのスペシャルエフェクトに関するスタッフガイドですので、映像関係のプロデューサーやディレクターの方々にはとても参考になる資料になると思われます。（古い資料ですのでその旨ご留意ください）映像を学ぶ学生や研究者などの貴重な資料としてもご活用いただければ幸いです。エコ素材で梱包してメルカリ便での発送を予定しております。
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